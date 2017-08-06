  • الأحد 14 ذي القعدة 1438هـ - 06 أغسطس 2017م

تضمنت مواصفات خاصة لـ«تكسية» الواجهات

خبراء: تعديلات «كود البناء» تعزز سلامة المباني وتخفض تكلفة التأمين ضد الحرائق
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تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017

يوسف العربي (دبي)

أكد خبراء ومتخصصون في قطاعات التصنيع ومواد البناء والتأمين، أن التعديلات الجديدة على اشتراطات البناء «كود البناء» التي أجرتها الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المشرفة على البناء وأمن وسلامة المباني في مختلف إمارات الدولة، تعزز أمن وسلامة المنشآت والأشخاص، وتقلل من التكلفة التأمينية ضد مخاطر الحريق.

وتضمنت التعديلات استعمال تغطيات للوجهات«تكسيات»للمباني مقاومة للحريق، والتركيز على تجربة واختبار نظام السلامة والموافقة عليه، وتحديد المسؤوليات الرئيسة التي تقع على عاتق جميع الأشخاص المسؤولين عن عملية الإنشاء من مستشارين ومصنعين للمواد وباقي الأطراف ذات الصلة.

ووفق التعليمات التي تم إرسالها تباعاً من الجهات المختصة إلى المكاتب الاستشارية المشرفة على عمليات البناء تم التشديد على ضرورة وجود نظام فصل من خلال حواجز تجويف معتمدة ضمن ترتيب الكسوة، والحصول على الموافقات والاعتمادات الخاصة المتعلقة بالمشروع من خلال الخبراء المتخصصين الذين يقومون بمراجعة تفاصيل المشروع.

وقال كريس هول، مسؤول التنمية التجارية في شركة «سايدرايز»، المتخصصة في تصنيع موانع انتشار الحريق وحواجز التجويف في المباني لـ«الاتحاد» إن التعديلات الجديدة في اشتراطات البناء والتي شملت جميع أنحاء الدولة تعزز أمن وسلامة المباني والأفراد.

وأوضح أن التغييرات التي طرأت على كود السلامة للمباني تضمنت التركيز على تجربة واختبار نظام السلامة والموافقة عليه، وتحديد المسؤوليات الرئيسة التي تقع على عاتق جميع الأشخاص المسؤولين عن عملية الإنشاء من مستشارين ومصنعين للمواد وغيرهم، كما شملت ضرورة الحصول على الموافقات والاعتمادات الخاصة المتعلقة بالمشروع من خلال الخبراء المتخصصين الذين يقومون بمراجعة تفاصيل المشروع مع التشديد على وجود نظام فصل من خلال حواجز تجويف معتمدة ضمن ترتيب «الكسوة». ... المزيد
     
 

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