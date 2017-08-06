«ديوا» ترسي عقود تصنيع 1570 محول توزيع جافاً

دبي (الاتحاد)

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عقود تصميم وتصنيع واختبار وتوريد عدد ‬1570 من محولات التوزيع ‬الجافة‬، ‬بقدرة ‬11 ‬/‏ ‬0.4 ‬كيلو ‬فولت، ‬1500 ‬كيلو ‬فولت ‬أمبير‭ ‬و1000 ‬كيلو ‬فولت ‬أمبير، ‬مع ‬عدادات ‬ذكية ‬وجهد ‬منخفض، ‬على ‬عدد ‬من ‬المؤسسات ‬العالمية ‬الرائدة ‬في ‬هذا ‬المجال. ‬وتبلغ ‬تكلفة ‬العقود ‬نحو ‬129.55 ‬مليون ‬درهم‬.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»: «تمضي (الهيئة) قدماً في تنفيذ مشاريعها التطويرية الحيوية، حيث تعد واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم وفق مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، وقد قامت بتحقيق إنجازات كبيرة، وتميزت بالكفاءة والاعتمادية والاستدامة والإدارة المثلى لاستثمارات البنى التحتية وتشغيل الشبكات. وتركز الهيئة في كل عملياتها على التوافرية، والاعتمادية، والكفاءة في كل ما تقدمه من خدمات الكهرباء والمياه، وتسعى إلى تطوير وتحسين العمليات كافة التي تقوم بها من أجل تحقيق التميز على الصعد كافة».

وأضاف: «تساهم المحولات الجديدة في زيادة قدرة وكفاءة واعتمادية شبكة توزيع الكهرباء في إمارة دبي بما يضمن إمدادات مستمرة ومستقرة من الطاقة الكهربائية لمتعاملي (الهيئة). ويتوقع الانتهاء من توريد المحولات في أبريل عام 2018».