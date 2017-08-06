«كهرباء الشارقة» تستبدل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية في 5 مناطق

الشارقة (وام)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروعاً لإلغاء خطوط الكهرباء الهوائية التي تغذي مناطق البطائح والزبير والحاوية والرحمانية وحمدة والراشدية، واستبدالها بكابلات كهرباء أرضية بطول يتجاوز 70 كم.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن مشروع استبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية في عدد من المناطق، يأتي في إطار خطة «الهيئة» واستراتيجيتها الهادفة لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة، بما يحقق الأمن والسلامة والوقاية من التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على الكابلات الهوائية مثل العوامل البيئية، خاصة الرطوبة والرياح والأمطار وارتفاع حرارة الشمس، وبما يحقق استقرار الشبكات والاستدامة في تقديم الخدمات.

وأوضح حسن آل علي، مدير إدارة الصيانة اللوجستية، أن المشروع تضمن الاستغناء تماماً عن الخطوط الهوائية بمحولاتها، واستبدالها بكابلات أرضية ومحولات أرضية، حيث تم استبدال أكثر من 200 محول صغير بعدد 36 محولاً بقدرات تتراوح بين 100 إلى 1500 وفق أحدث المواصفات العالمية للمحافظة على كفاءة المحولات والشبكة وتقليل حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن «الهيئة» تواصل تنفيذ مشروع متكامل، يتم بموجبه إلغاء الخطوط الهوائية الناقلة للتيار الكهربائي الحالية، واستبدالها بكابلات أرضية، حيث تم إلغاء الخطوط الهوائية واستبدالها بكابلات أرضية في منطقة حمدة والراشدية بطول 22 كم، وتزويدها بمحولين جديدين، كما تم استبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية في منطقة الزبير بطول 15 كم، وتم تركيب 22 محولاً جديداً، وفي منطقة محافظ تم استبدال الخطوط بطول 10 كم، وفي البطائح بطول 7 كم وتركيب 5 محولات، وفي الحاوية - تاهل تم استبدال الخطوط بطول 10 كم وتركيب 5 محولات وفي الرحمانية تم استبدال الشبكة الهوائية بكابلات أرضية بطول 6 كم.