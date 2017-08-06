«اتحاد الغرف»: تعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين الشركات

دبي (الاتحاد)

أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، رسخت بعداً اجتماعياً في تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت تحظى باهتمام كبير معروف في العالم المتقدم، وأصبحت كذلك تحظى باهتمام مؤسسي لما تلعبه من دور كبير في تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، بحسب بيان أمس.

وأوضح حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، أن القطاع الخاص في دولة الإمارات يعد من القطاعات الرائدة وله الكثير من المبادرات المهمة بمختلف القطاعات وبخاصة القطاعات الرئيسة ذات العلاقة بالصناعة وحماية البيئة والقطاعات النفطية، حيث إن الشركات الرئيسة تلعب دوراً كبيراً في مسؤولية المجتمع وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر سواء للعاملين في القطاع الخاص أم لأفراد المجتمع المدني باعتبار أن هذا النوع من التواصل له مردود إيجابي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

وبين أن المبادرات التي قامت بها غرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة والبالغ عددها لغاية يونيو 2017، أكثر من 20 مبادرة، شارك فيها ما يقارب 216 جهة وشخص، والتي تركزت على عدد من القطاعات حظي القطاع الصحي النصيب الأكبر بنسبة 25%، وقطاع العمال 22%، وقطاع الشباب(المشاريع الصغيرة والمتوسطة) 15%، قد عززت من ثقافة هذا العمل بين الشركات، من حيث تأطير نوعية العمل وآلية العمل في المرحلة المقبلة.

مؤكداً أن إيجاد البيئة المواتية للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر بمثابة الخطوة الأولى من أجل ضمان نجاح تطبيقها على الوجه المطلوب ولا شك أن مسؤولية القيام بذلك تقع على عاتق مؤسسات الدولة من خلال وضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى الأفراد والمؤسسات، مضيفاً أن المسؤولية الاجتماعية هي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة بروح مسؤولة.

وأعرب عن تطلعه من خلال لجان عمل المسؤولية الاجتماعية التي تم تشكيلها مؤخرا في غرف التجارة والصناعة إلى إطلاق مبادرات مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة بالحكومة والعمال وأصحاب العمل، فضلا عن المساهمة بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميّز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابية بنحو يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة وتحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.