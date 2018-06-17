تركيا: حملة اعتقالات واسعة في بلدة كردية

أنقرة (وكالات)

اعتقلت الشرطة التركية، أمس، 19 شخصاً على خلفية اشتباكات دامية اندلعت خلال زيارة لنائب من حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبلدة كردية على الحدود مع سوريا، في إطار حملة انتخابات 24 يونيو. وذكرت تقارير أن 4 أشخاص قتلوا، قبل يومين، خلال لقاء النائب خليل يلديز مع أصحاب متاجر صغيرة في بلدة سوروش، التي تسكنها غالبية من الأكراد، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس». وأكدت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن 19 شخصاً تم توقيفهم بينهم مرشح من حزب الشعوب الديمقراطي المقرب من الأكراد، فيما وردت تقارير متضاربة بشأن ملابسات الأحداث. وذكرت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة، أن يلديز وأنصاره تعرضوا لهجوم من معارضين كانوا مسلحين بعصي وسكاكين، فيما لم يصب النائب، بحسب التقارير. ولم تتضح بعد هوية القتلى.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم يستهدف حزب «العدالة والتنمية» بزعامة أردوغان، مضيفة أن أحد القتلى شقيق للنائب. وحمّل الرئيس التركي، حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني مسؤولية ما جرى.