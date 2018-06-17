«فري بيكون»: قطر وزعت رسائل برويدي الإلكترونية على الصحفيين

شادي صلاح الدين (لندن)

واصلت وسائل الإعلام الأميركية الكشف عن مزيد من الفضائح التي تتعلق باختراق النظام القطري للبريد الإلكتروني لرجل الأعمال المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إليوت برويدي، انتقاماً منه بسبب إعلانه عداءه المباشر للدوحة ورفضه لسياساتها وتحذير الإدارة الأميركية من التعامل معها.

وكشفت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأميركية أن محاميي إليوت برويدي رئيس لجنة تمويل الحزب الجمهوري والصديق المقرب من ترامب أصدروا 43 مذكرة استدعاء في التحقيق الخاص باختراق حساب البريد الإلكتروني الخاص به، ويتهم برويدي النظام القطري بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، وفقاً لمصادر متعددة شاركت في التحقيق. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الفريق القانوني الخاص ببرويدي يقوم بإعداد المزيد من مذكرات الاستدعاء في قضية اختراق قطر للبريد الإلكتروني الخاص به، رداً على تحذيره لإدارة ترامب بعدم التقرب من النظام القطري بسبب رعايته للإرهاب وخطورته على الأمن والاستقرار الإقليميين وتحالفه المعلن مع النظام الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملاء قطر المسجلين وغير المسجلين في كل من واشنطن ونيويورك وزعوا رسائل البريد الإلكتروني المخترقة على الصحفيين، مما أثار سلسلة من القصص الإعلامية الضارة.

ونشرت العديد من الصحف ووسائل الإعلامية البارزة أخباراً في الأشهر الأخيرة استناداً إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها من اختراق قطر لبريد برويدي، بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال، ووكالة بلومبرج، وصحيفة نيويورك تايمز، وماك كلاتشي، ووكالة الأسوشيتد برس.