القحطاني: «الفيفا» مطالب بوقفة شجاعة لإعادة تنظيم حقوق البث

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، إن السعودية تبذل جهداً خارقاً في المحافظة على الحقوق الفكرية. وقد قامت بجهود كبيرة في محاربة أجهزة القرصنة الرياضية بكل أشكالها. ولكن هناك أشكالية كبيرة أمام كل المهتمين بالشرق الأوسط. وأضاف في تغريدات «تويتر»: «انزلاق (بي إن سبورت) القطرية في تسييس الرياضة، والجمع غير الشرعي لمعلومات المشاهدين بمخالفة صريحة لعقود النقل، وما يشكله ذلك من تعدّ على الخصوصية والمبالغ المالية العالية التي يفرضونها دون رقابة، سيفتح المجال واسعاً لبحث المشاهد عن مصادر غير معتمدة مهما كانت الجهود الحازمة في ذلك». وتابع: «قد يمتد ذلك لخارج الشرق الأوسط أيضاً. (الفيفا) مطالب بوقفة شجاعة وتاريخية لإعادة تنظيم حقوق البث التي تثور تساؤلات كثيرة مشروعة بخصوصها في منطقة الشرق الأوسط. وأعيد تأكيدي على استنكاري المعروف لديكم جميعاً لكل بث غير رسمي، إضافة لاستنكاري الشديد لما يقوم به الناقل الرسمي».

وأردف: «الناقل الرسمي إمكاناته التقنية والقانونية كما هو واضح ضعيفة ومتهالكة ولا يستطيع حماية الحقوق. مما أخشى أنه سيفتح المجال لتكرار التجربة بالعالم كله. وكسر الاحتكار بدأ الآن ككرة ثلج أخشى أنها لن تتوقف مهما بذلت الحكومات من جهود. فهل يقف (الفيفا) موقفاً حازماً وتاريخياً؟ نتمنى ذلك».