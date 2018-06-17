السعودية: تحرير الحُديدة يمثل تحريراً للعمل الإغاثي والإنساني



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 صنعاء (د ب أ) أفاد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أمس، بأن تحرير مدينة الحديدة ومينائها على الساحل الغربي لليمن، سيمثل تحريراً للعمل الإغاثي والإنساني، من قبضة ميليشيات الحوثي. وأوضح، في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن «تحرير ميناء ومدينة الحديدة، سيمثل تحريرا للعمل الإنساني والإغاثي من قبضة ميليشيا الحوثي وإرهابها». واتهم السفير السعودي، الانقلابيين باستخدام ميناء الحديدة لخدمة مصالحهم وتهريب السلاح وإطالة الحرب وإفقار وتجويع الشعب اليمني. وأضاف آل جابر أنه «سيتم العمل، فور تحرير ميناء الحديدة غربي اليمن، على إيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية لتصل إلى جميع مناطق البلاد». ومضى بالقول، إن «ميناء الحديدة، سيكون شريان حياة لليمنيين، وليس ممراً لأسلحة الموت والدمار والإثراء غير المشروع للميليشيا الحوثية».