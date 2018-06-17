«الهلال» تختتم برامج الإفطار في أبين وتبن ولحج

عدن (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 600 وجبة طعام للأيتام يوم الخميس الماضي في محافظة أبين في ختام برنامج «إفطار صائم» الذي نفذته طيلة شهر رمضان المبارك ووصل إجمالي الوجبات إلى 2000 وجبة.

وأعربت أمهات الأيتام في محافظة أبين عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات على دعمها السخي المستمر لأبناء الشعب اليمني خاصة الأيتام، وأشدن بجهود فريق «الهلال الأحمر» في تأمين وصول المساعدات إلى الأيتام لإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم. ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عبر الفريق التطوعي التابع لها في محافظة أبين برنامج إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك وشمل المشروع الآلاف من الأسر المحتاجة والمتعففة والفقيرة والأشد فقرا والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في عموم مناطق ومديريات أبين.

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الخميس الماضي 440 وجبة إفطار ضمن مشروع «إفطار صائم» في مدينة «الحوطة المحروسة» وقرية «امعليبة» بمديرية تبن بمحافظة لحج والذي نفذته طيلة الشهر الفضيل بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبلغ إجمالي الوجبات التي تم توزيعها 12760 وجبة.

وأعرب الأهالي من أبناء محافظة لحج عن شكرهم لدولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» على هذه اللفتة الإنسانية في شهر رمضان التي تعبر عن الأخوة بين الشعبين. وعبرت الأسر الفقيرة والأيتام والنازحون وأصحاب الإعاقات والمهمشون وأمهات الأيتام في كل من الحوطة وتبن والقبيطة وطور الباحة عن تقديرهم البالغ لهذا الدعم الإنساني والإغاثي خلال شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات قيادةً وشعباً ويديمها ذخراً لأشقائها اليمنيين الذين يكنون لها كل معاني الحب والاحترام.

وأعربوا عن شكرهم الجزيل لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لدعمها مشروع «إفطار صائم» خلال أيام الشهر المبارك بمحافظة لحج.