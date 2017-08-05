زوج ملكة الدنمارك يرفض «دفنه» إلى جانبها

استوكهولم (أ ف ب)

أعلن القصر الملكي الدنماركي أن الأمير هنريك، زوج ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، وهو من أصل فرنسي، يرفض أن يدفن إلى جانبها.

فقد قرر الأمير البالغ 83 عاماً، أنه لا يريد أن يدفن في مقبرة الملكة التي أعلنت «موافقتها» على هذا القرار، على ما أوضحت رئيسة الجهاز الإعلامي في القصر لينيه باليبي لصحيفة «بي تي». ولطالما استاء الأمير من وجوده في الصف الثاني من الناحية البروتوكولية. وأوضحت باليبي أن قرار الأمير عائد إلى كونه لم يحصل على اللقب، وأنه تالياً وليس مساوياً لزوجته. وأضافت أنه لم يخف يوماً امتعاضه من أنه لم يحصل على لقب ملك، لذا رفض أن يوارى الثرى إلى جانب زوجته في المقبرة الملكية في كاتدرائية روسكيلده، كما جرت العادة بالنسبة للأزواج الملكيين، فإن الأمير يريد أن يدفن في الدنمارك. وكان هنري دو لابورد دو مونبيزا التقى زوجته عام 1965 عندما كان يعمل في سفارة فرنسا في لندن، وبعد زواجه لم تأسر شخصيته المفعمة حيوية قلوب الدنماركيين الذين سخروا من إعلانه الانسحاب من الحياة العامة مطلع عام 2016.