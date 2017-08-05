قتيلان بهجوم إرهابي على دورية أمنية جنوب مصر

القاهرة (وكالات)

لقي شخصان حتفهما، بينهما أمين شرطة (رتبة دون الضابط) وأصيب شخص ثالث أثناء إطلاق مجهولين النار على كمين للشرطة، بمدينة إسنا، بمحافظة الأقصر (جنوب مصر). وقالت مصادر طبية، إن مستشفى إسنا، استقبل جثة أمين شرطة (37 عاما) وجثة مواطن آخر بالإضافة إلى شخص مصاب ثالث. وأفاد شهود عيان بأن مجهولين أطلقوا النار من على متن سيارة ربع نقل بشكل عشوائي، على كمين شرطة أمام مستشفى اسنا المركزي. وأضاف الشهود أن قوات الشرطة، طاردت السيارة وتمكنت من ضبط أحد الجناة، وتواصل تمشيطها للمنطقة بحثا عن الباقين.

وأصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن والغرامة والعزل من الوظيفة في قضية إضراب 50 من أمناء وأفراد الشرطة عن العمل بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجا على قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.

وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة المتهمين من الأول إلى العاشر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه وأداء مبلغ 1000 جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين المتهمين وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وذلك في القضية رقم 97 لسنة .2017، بحسب موقع أخبار مصر/‏‏الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الحادي عشر حتى الخمسين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 6000 جنيه قيمة التلفيات وذلك في القضية رقم 766 لسنة 2017. وتعود أحداث القضيتين إلى يوم 9 و10 من يناير الماضي عندما أضرب عن العمل 50 من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء وذلك احتجاجا منهم على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة بدلا من 15 يوم عمل و15 يوم إجازة وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم على الإضراب واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي لترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم.