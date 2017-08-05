السلمي يثمن جهود السعودية في مكافحة الكوليرا

القاهرة (وام)

ثمن مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ 33 مليوناً و700 ألف دولار، وأخرى مع «اليونيسف» بمبلغ 33 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن.

وأشاد السلمي بجهود المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء هذا الوباء القاتل، ومن ثم النهوض بالوضع الصحي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي سببها الانقلاب على الشرعية وما نتج عن ذلك من تدمير للمؤسسات الصحية والوقائية وانتشار الأوبئة والأمراض.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمات الإغاثة العربية والإسلامية والدولية إلى دعم جهود مكافحة الأوبئة وإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة في اليمن لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة، ووضع حد للأعمال المعيقة للجهود الإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح.