اتفاق رواد مقاهي أبوظبي على سوء الطالع العربي

أبوظبي (الاتحاد)

اتفق عدد من رواد المقاهي في أبوظبي، على أن سوء الطالع لعب دوراً في ما تعرض له الفراعنة وأسود الأطلس اللذين استقبل كل منهما هدفا في الوقت القاتل، وأجمعوا على أن حظوظ مصر تعتبر أكبر في العبور إلى الدور الثاني، فيما ستكون مهمة أسود الأطلس صعبة جداً خاصة أنها تواجه البرتغال وإسبانيا.

وذكر المصري محمد دسوقي أنه راض عن منتخب بلاده رغم الخسارة، معتبراً أنه كان الطرف الأفضل في المباراة رغم غياب لاعبين بقيمة محمد صلاح وشكابالا عن التشكيلة.

فيما قال مواطنه محمد مصباح أن توقعاته بفوز منتخب بلاده بهدف نظيف، لم تصدق وجاءت النتيجة عكسية، لكنه رغم ذلك سعيد جداً بالمستوى والروح التي لعب بها الفراعنة مبينا أن الفريق ظهر بشخصية قوية. وذهب حسين محمد وهاني محرم إلى ذات الرأي، وبينا أن الكرة لم تكن عادلة مع منتخب مصر الذي أكدا قدرته على التعويض.

من جهته عبر السوري أحمد سويدان عن حزنه الشديد لخسارة المغرب بنيران صديقة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ووصفه بأنه كان الطرف الأفضل في المباراة وقال: المغرب رغم أنه ارتكب أخطاء كثيرة خاصة في وسط الملعب إلا أنه كان الأكثر نشاطاً واستحواذاً وفرصاً.

أما السوداني وليد مهدي فقال: الحزن كبير على نتائج المنتخبات العربية الثلاث التي لعبت، أعتقد أن حظوظ مصر هي الأوفر، بينما ستكون فرصة الأخضر والمغرب صعبة جدا.