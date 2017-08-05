ترحيب شعبي بحملة تطهير شبوة من الإرهاب

بسام عبدالسلام (عدن)

حظيت القوات الأمنية المنتشرة في محافظة شبوة لتطهيرها من تنظيم القاعدة بترحيب شعبي كبير من قبل الأهالي الذين أكدوا أن هذه الخطة ستسهم في الحد من الانفلات الأمني الذي استغلته عناصر الإرهاب للتمركز في المحافظة وتنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وواصلت قوات النخبة المدربة من قبل القوات المسلحة الإماراتية انتشارها في المدن الرئيسة في شبوة، ضمن الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المحافظات المحررة. وأكد مدير عام مديرية ميفعة، عبدالله عاتق باعوضه، أن انتشار قوات النخبة وبسط السيطرة على المدن في المحافظة خطوة متقدمة نحو ترتيب الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن السلطات المحلية والقبائل وأبناء شبوة رحبوا بهذه القوات والتمركز في مختلف المناطق من أجل محاربة العناصر الإرهابية التي زعزعت الأمن والاستقرار وأضرت بالمحافظة، وهددت عملية التقدم والنهوض.

من جانبه أعلن الشيخ القبلي، سالم بافقير أحد مشايخ قبائل نعمان في شبوة وقوف أبناء شبوة ومساندتهم لقوات النخبة التي شرعت بالانتشار في المدن الرئيسة في المحافظة؛ بهدف إحلال الأمن والأمان في كل ربوع شبوة. وأشاد بالجهود والدعم الذي تبذله دولة الإمارات في سبيل حفظ الأمن والاستقرار ومساعدة الأجهزة الأمنية على النهوض والتصدي للجماعات التخريبية التي تعيث في الأرض فسادا.