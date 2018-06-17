أس: نيمار: أنا الأفضل في العالم !



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 القاهرة (الاتحاد) في إطار متابعتها لأحداث مونديال روسيا، نقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات النجم البرازيلي نيمار التي جاءت خلال حديثه لإحدى وسائل الإعلام البرازيلية، وقال نيمار إن الكل يعرف جيداً أنه اللاعب الأفضل في العالم في الفترة الحالية، وأوضح نجم باريس سان جيرمان أن السبب في ذلك هو أنه يعتبر ميسي ورونالدو من كوكب آخر لا يمكن مقارنتهما بأي لاعب آخر في العالم، واعترف قائد السليساو أن كليهما يوجد في مستوى أسطوري لا يمكن أن يقترب منه أحد، ولهذا فإنه الأفضل بعيداً عن الثنائي الخارق، وإذا كان النجم البرازيلي احتل سابقاً المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية مرتين عامي 2015 و 2017، فإنه يدرك جيداً أن فرصته الوحيدة لتجاوز غريميه الأسطوريين هذا العام تتمثل في قيادة راقصي السامبا إلى التتويج بكأس العالم !