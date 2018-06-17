بيكيه: إنه ممثل!



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 سوتشي (رويترز) اتهم جيرار بيكيه مدافع إسبانيا، كريستيانو رونالدو بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء وركلة حرة حاسمة في تعادل ملحمي 3-3 مع البرتغال، وأشاد بفريقه على روحه القتالية بعد أسبوع فوضوي شهد إقالة المدرب يولن لوبتيجي. وأبلغ بيكيه الصحفيين بعد مباراة غير عادية في سوتشي بين اثنين من أقوى فرق كأس العالم: كريستيانو يميل بشدة لادعاء السقوط وتحتسب له كل مخالفة تقريباً، نجحنا في الوقوف مجدداً بعد العديد من المشاكل لأن بدء كأس العالم باحتساب ركلة جزاء ضدنا في الدقيقة الثانية والتأخر بهدف في غاية الصعوبة، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف، ويجب أن نشعر بالسعادة بالطريقة التي سارت بها المباراة.