ضمير الحرفيين يحتاج إلي صيانة!

أحمد عبدالعزيز ومنى الحمودي وعمر الأحمد

يعتبر قطاع الحرفيين من القطاعات الحيوية في سوق العمل، وعلى الرغم من حاجتنا اليومية لحرفيين على مدار الساعة إلا أن المعايير التي تحكم العلاقة مع أصحاب العمل في هذا القطاع لا تزال غائبة، ولا يزال المستهلك يعيش قلق التجربة مع هؤلاء الحرفيين، وإذا كان من السهل على المستهلك الوصول إلى أفضل المستشفيات والسؤال عن الطبيب الكفء في التخصص المراد، وكذلك عن المكتب الاستشاري أو شركة المقاولات، أو المدرسة الخاصة، ولكن الوصول إلى نجار أو سباك أو كهربائي أو فني تصليح غسالة أو بوتجاز أو جهاز تكييف تظل محكومة بالحظ، فلا معايير تحدد جودة هؤلاء الحرفيين، ولا نعرف هل الحرفي الذي اضطررنا لطلبه لإصلاح أحد الأجهزة المنزلية مؤهلا لهذه المهمة أم لا؟

كما أن تحديد سعر الخدمة هو الآخر يخضع لعوامل كثيرة، وهو في كل الأحوال لا يخلو من المبالغة، وقد فطن هؤلاء الحرفيون إلى دائرة «النسيان» التي يعيش فيها هذا القطاع، وكثفوا إعلاناتهم وروجوا لأنفسهم في أجواء يعاني فيها المستهلك من غياب معايير وآليات تقييم هؤلاء الحرفيين، ومعرفة مستوياتهم المهنية، وكذلك آليات التعامل معهم وحساب الرسوم، وكذلك مدى ضمان جودة الخدمة وغيرها من الأمور التي تخرج بهذا القطاع من «النسيان»، «الاتحاد» تفتح في هذا الاستطلاع ملف قطاع الحرفيين، وتستعرض فيه قصصا واقعية لمعاناة أسر ومستهلكين في التعامل معهم.

فى البداية يقول علي خالد: إن هذا القطاع في حاجة ماسة لتسليط الضوء على ما يدور فيه من مشكلات، خاصة مع غياب المهنية والحرفية لدى عدد غير قليل من هؤلاء الحرفيين الذين نطلبهم عن طريق الإعلانات أو حراس البنايات أو من خلال الأصدقاء، كما أن الأسعار التي يطلبونها غير منطقية، ولا تناسب الجهد المبذول، فقد تعرضت لأكثر من موقف مع هؤلاء الحرفيين، ومنها مشكلة تسرب مياه من الغسالة الأتوماتيكية، ومررنا برحلة طويلة في البحث عن حرفي ماهر، خاصة في ضوء تجاربنا «السيئة» مع حرفيين سابقين، وأخيرا وجد ابني إعلانا عن أحدهم في مطبوعات إعلانية مجانية، وطلبناه، وسألنا عن الحالة وشرحنا له المشكلة، فقال إنه سيأتي في اليوم التالي، وجاء الحرفي الذي انتظرناه ومعه عامل مرافق له، ويحمل العامل حقيبة تشبه حقائب الدبلوماسيين، ووقف الحرفي أمام الغسالة، ثم أشار إلى العامل فجذبها إلى الأمام، ثم سحب «خرطوم» طرد المياه وحركه مرة، مرتين، ثم طلب من العامل تشغيل الغسالة فاشتغلت، وانتظر تسرب الماء فلم يحدث، ثم نظر إلي، وقال: كل شيء على ما يرام، الغسالة كان فيها مشكلة في «خرطوم الطرد» وتم حلها، وقلت له: كم تريد، وردّ على: «فقط علشانك 300 درهم»، من هول المفاجأة لم أستطع جدالا معه، دفعت المبلغ، وتحسرت مثل كل مرة يأتي فيها حرفي لتصليح جهاز في البيت.

وأشار عبدالله هاشم إلى أنه عندما انتقل إلى منزله الجديد قام بتركيب ستائر قيمة الواحدة 200 درهم، وبعد فترة احتاج لعامل لإعادة تركيب إحدى الستائر التي وقعت، حينها اتجه لعدة محال تركيب ستائر لسؤالهم عن إمكانية توفير عامل ليقوم بتركيب الستارة، وكانت أغلب المحال ترفض مبلغاً أقل عن 150 درهما، مع شرط بأن يقوم بنقل العامل من المحل للمنزل، مستغرباً من هذا السعر الذي يعد مقارباً لسعر الستارة الأساسي.