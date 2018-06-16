نيمار: أريد المونديال وليس الكرة الذهبية

سوتشي (أ ف ب)
على مدى ثلاثة أشهر، كان تركيز ملايين البرازيليين منصباً على معرفة ما إذا كان نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، قادراً على المشاركة في نهائيات كأس العالم، وسيكون المهاجم الفذ على الموعد اليوم.
يبدأ «السيليساو» البحث عن لقبه السادس في المونديال بمواجهة سويسرا في المجموعة السادسة، معتمدا على تشكيلة من النجوم يتقدمها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
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وأعاد هذا الغياب تذكير البرازيليين بإحدى أقسى الأمسيات الكروية في تاريخهم: نصف نهائي مونديال 2014 على أرضهم، والخسارة المذلة أمام ألمانيا 1-7 بغياب المهاجم الفذ الذي أصيب بظهره في ربع النهائي.
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