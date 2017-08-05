نيجيريا: تقنين مصافي النفط الصغيرة وإمدادها بالخام

لاجوس (رويترز)

قالت الرئاسة النيجيرية أمس الأول إن الحكومة ستقنن أوضاع مصافي النفط الصغيرة غير القانونية في المركز النفطي للبلاد بدلتا النيجر بحلول نهاية العام، وستمدها بالخام بأسعار معقولة في استجابة لطلب من زعماء المنطقة. وكانت شخصيات بارزة في منطقة دلتا النيجر النفطية المضطربة قد هددت يوم الاثنين بالانسحاب من محادثات سلام مع الحكومة إذا لم يتم الوفاء بمطالبها بحلول الأول من نوفمبر.

وأوضح البيان أن كل ولاية من ولايات دلتا النيجر ستتسلم مصفاتين وفق الشروط والمعايير، بحيث تبدأان العمل في الربع الرابع من العام.

وتجري الحكومة محادثات مع زعماء دلتا النيجر منذ العام الماضي لإنهاء هجمات المتشددين على المنشآت النفطية التي أدت إلى خفض إنتاج نيجيريا، العضو في منظمة أوبك، بواقع 70 ألف برميل يوميا لعدة أشهر خلال العام الماضي. وتفاقمت التوترات في البلاد بسبب الهجمات التي شنها الجيش النيجيري على آلاف المصافي غير القانونية في مستنقعات الدلتا الجنوبية والتي تقوم بمعالجة النفط الخام المسروق.