نيجيريا: تقنين مصافي النفط الصغيرة وإمدادها بالخام

لاجوس (رويترز)
قالت الرئاسة النيجيرية أمس الأول إن الحكومة ستقنن أوضاع مصافي النفط الصغيرة غير القانونية في المركز النفطي للبلاد بدلتا النيجر بحلول نهاية العام، وستمدها بالخام بأسعار معقولة في استجابة لطلب من زعماء المنطقة. وكانت شخصيات بارزة في منطقة دلتا النيجر النفطية المضطربة قد هددت يوم الاثنين بالانسحاب من محادثات سلام مع الحكومة إذا لم يتم الوفاء بمطالبها بحلول الأول من نوفمبر.
وأوضح البيان أن كل ولاية من ولايات دلتا النيجر ستتسلم مصفاتين وفق الشروط والمعايير، بحيث تبدأان العمل في الربع الرابع من العام.
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