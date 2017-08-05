تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو مع نمو الصادرات

واشنطن (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي كثيرا في يونيو مع ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري انخفض 5.9% إلى 43.6 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2016.

وجرى تعديل العجز التجاري لشهر مايو بالخفض قليلا إلى 46.4 مليار دولار من 46.5 مليار في التقديرات الأولية. ووفقاً للبيانات المعدلة في ضوء التضخم، تراجع العجز التجاري إلى 61 مليار دولار من 62.8 مليار دولار في مايو.

كانت الحكومة قالت يوم الجمعة الماضي إن التجارة ساهمت بنحو 0.2 نقطة مئوية في وتيرة النمو السنوية للاقتصاد والبالغة 2.6% في الربع الثاني من العام. وفي يونيو زادت صادرات السلع والخدمات 1.2% إلى 194.4 مليار دولار مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

وانخفضت الصادرات إلى الصين 4.7%. وتراجعت واردات السلع والخدمات 0.2% إلى 238 مليار دولار في يونيو. وزادت واردات السلع من الصين 1.2%. وارتفع عجز التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهي مسألة تتسم بالحساسية السياسية، 3.1% إلى 32.6 مليار دولار في يونيو .