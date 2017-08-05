البيانات تساعد على تشكيل اقتصاد عالمي جديد

ترجمة: حسونة الطيب

بينما يعتبر أي مرفق لتكرير النفط، بمثابة واحد من المقرات الصناعية الأساسية ومراكز القوة، حيث تنبعث رائحة الهيدروكربونيات وحرق الغاز من أبراج عالية.. تعكس مراكز البيانات على الجانب الآخر، مشهداً أقل وضوحاً في أبنية منخفضة لا تعكر صفوها الروائح.

لكن مع ذلك، يتشابه الاثنان في عدد من الأشياء، حيث تزخر مرافق كل منهما بالأنابيب، التي تعمل على نقل النفط ومكونات الخام الأخرى في حالة مرافق التكرير، وعلى نقل الهواء في مراكز البيانات لتبريد عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر التي تستخلص القيمة والنماذج والتوقعات ورؤى أخرى، من معلومات رقمية خام.

كما يؤدي الاثنان الدور نفسه أي إنتاج مواد مهمة تسهم في تغذية الاقتصاد العالمي.

سواء كانت سيارات أو بلاستيك أو العديد من العقاقير، فمن دون مكونات خام النفط، تختفي العديد من مظاهر الحياة العصرية. ومن جانبها، تسهم مراكز البيانات، في عمل جميع أنواع الخدمات الإلكترونية والعالم الحقيقي، في الوقت الذي زادت وتيرة ربط الأجهزة بعضها مع بعض.