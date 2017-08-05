«مبادلة للاستثمار» تبيع حصة ثانية في «إيه.إم.دي»

أبوظبي (رويترز)

قالت شركة مبادلة للاستثمار إنها باعت حصة نسبتها 3.9% في شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة (إيه.إم.دي)، في ثاني عملياتها لبيع أسهم في شركة أشباه الموصلات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هذا العام. وقال بريان لوت المتحدث باسم مبادلة للاستثمار، إن الشركة باعت حصة قدرها 40 مليون سهم أو ما يعادل 3.9% من الأسهم القائمة في الشركة الأميركية، بما في ذلك أوراق الضمان ولكن لا تشمل السندات القابلة للتحويل.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

لكن حسابات «رويترز» تشير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 529.6 مليون دولار استناداً إلى سعر إغلاق سهم إيه.إم.دي أمس الأول البالغ 13.24 دولار.

وقال لوت «ذلك يتماشى مع استراتيجية مبادلة للاستثمار باعتبارها مستثمراً مالياً ذا رؤية طويلة الأجل، لتعظيم الاستفادة من حيازاتنا في بعض الأصول، وتسييلها في الوقت المناسب». وفي مارس، باعت مبادلة 45 مليون سهم مقابل نحو 613 مليون دولار.

وتظل مبادلة للاستثمار أكبر مساهم في إيه.إم.دي، باستحواذها على 57 مليون سهم عادي و75 مليون ورقة ضمان بما يعادل حصة نسبتها 12.9%.

وتملك مبادلة حصصاً في شركات منها جنرال إلكتريك ومجموعة كارلايل للاستثمار المباشر.