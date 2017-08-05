«مبادلة للاستثمار» تبيع حصة ثانية في «إيه.إم.دي»

أبوظبي (رويترز)
قالت شركة مبادلة للاستثمار إنها باعت حصة نسبتها 3.9% في شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة (إيه.إم.دي)، في ثاني عملياتها لبيع أسهم في شركة أشباه الموصلات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هذا العام. وقال بريان لوت المتحدث باسم مبادلة للاستثمار، إن الشركة باعت حصة قدرها 40 مليون سهم أو ما يعادل 3.9% من الأسهم القائمة في الشركة الأميركية، بما في ذلك أوراق الضمان ولكن لا تشمل السندات القابلة للتحويل.
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
|
وقال لوت «ذلك يتماشى مع استراتيجية مبادلة للاستثمار باعتبارها مستثمراً مالياً ذا رؤية طويلة الأجل، لتعظيم الاستفادة من حيازاتنا في بعض الأصول، وتسييلها في الوقت المناسب». وفي مارس، باعت مبادلة 45 مليون سهم مقابل نحو 613 مليون دولار.
|
وتملك مبادلة حصصاً في شركات منها جنرال إلكتريك ومجموعة كارلايل للاستثمار المباشر.