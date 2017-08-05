270 ألف نزيل في فنادق العين والظفرة خلال النصف الأول

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت المنشآت الفندقية في مدينة العين ومنطقة الظفرة 269.4 ألف نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري، لتشكل حصتها نحو 12% من إجمالي النزلاء في إمارة أبوظبي، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأشارت البيانات إلى أن مدينة العين استقبلت 203.5 ألف نزيل فندقي في النصف الأول، قضوا 401.5 ألف ليلة فندقية، في وقت سجلت المنشآت الفندقية 58% نسب إشغال، وحققت 164 مليون درهم في إجمالي الإيرادات.

وبلغ متوسط سعر الغرفة في العين 333 درهماً لليلة، في حين بلغ معدل إقامة السائح 1.97 ليلة.

وفيما يتعلق بمنطقة الظفرة، استقبلت منشآتها الفندقية 65.9 ألف نزيل، قضوا 164.2 ألف ليلة، في وقت سجلت 51% نسب إشغال، وحققت الفنادق 113 مليون درهم إيرادات، أما متوسط سعر الغرفة، فبلغ 568 درهماً لليلة، ومعدل إقامة السائح 2.49 ليلة.

أما مدينة أبوظبي، فاستقبلت مليوني نزيل بالنصف الأول من العام بنمو 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قضوا 5.3 مليون ليلة فندقية، وسجلت 72% في الإشغال، في حين سجلت 2.5 مليار درهم في الإيرادات، أما معدل إقامة السائح فبلغت 2.64 ليلة، ومتوسط سعر الغرفة 362 درهماً لليلة.

وارتفع نزلاء فنادق إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليون نزيل، مقارنة مع 2.1 مليون نزيل بنمو 7%، حسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية في أبوظبي سجلت معدلات إشغال وصلت إلى 70% خلال النصف الأول، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.77 مليار درهم، وناهز متوسط إقامة النزيل الفندقي 2.6 ليلة، وتجاوز متوسط سعر الغرفة الفندقية 257 درهماً لليلة. ويصل عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 165 منشأة فندقية تضم 31 ألف غرفة فندقية.

يشار إلى أن أبوظبي شهدت في عام 2016 تسجيل 4.4 مليون نزيل فندقي، ومن المتوقع أن تستقبل العدد ذاته أو تتجاوزه هذا العام.