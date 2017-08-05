بنوك محلية تطور مراكز الاتصال للتغلب على زيادة الشكاوى

حسام عبدالنبي (دبي)

استجابت بنوك محلية للشكاوى المتكررة من صعوبة التواصل مع مراكز الاتصال التابعة لها من حيث طول وقت انتظار العميل على الهاتف من أجل التواصل مع موظف البنك، وكذا تعدد الخيارات التي يتم سردها للحصول على الخدمة ما يربك العملاء، وصولاً إلى عدم الحصول على إجابات دقيقة ومحددة عن الاستفسارات التي تتم نظراً لعدم تأهيل العاملين في مراكز الاتصال بالشكل المناسب.

وأعلنت بنوك محلية مؤخراً عن تغيير شامل في شكل مراكز الاتصال وطريقة أداء الخدمة ومنها استبدال الموظف التقليدي بمساعدة افتراضية يمكنها التحدث مع العميل بشكل طبيعي عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف، أو عند التواصل معه بشكل كتابي عبر ميزة ماسنجر من فيسبوك.

كما زودت بنوك أخرى مركز الاتصال بأحدث التقنيات، ومنها إمكانية المحادثة المرئية للعملاء من خلال المركز والتي يتم الوصول إليها من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إلى جانب عمليات صراف تفاعلية افتراضية، وخدمات استشارية عن بعد.

وحسب فيليب كينج، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، فإن 72% من عملاء المصارف في دولة الإمارات قد يغيرون مصارفهم بسبب سوء جودة الخدمات الرقمية المقدمة، منوهاً بدراسة أجراها المصرف خلصت إلى أن العملاء يثمنون بساطة الخدمات وتناسبها مع احتياجاتهم على جوانب أخرى مثل تقديم خدمات ومنتجات بأسعار تنافسية أو شبكة المصرف الدولية.