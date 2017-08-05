أستراليا بطلة الأمم للكرة النسائية

كاليفورنيا (رويترز)

انتقمت أستراليا لهزيمتها في دور الثمانية في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي أمام البرازيل عندما سحقت المنتخب القادم من أميركا الجنوبية 6-1 لتتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة الأمم الودية لكرة القدم النسائية في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية.

أحرزت ليزا دي فانا هدفين وأضافت زميلتها كايتلين فورد هدفين لتتجرع البرازيل أقسى هزيمة منذ خسارتها 6-صفر أمام الولايات المتحدة في 1999.

وكانت البرازيلية كاميلا سجلت هدف السبق والوحيد لفريقها من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، لكن دي فانا عادلت النتيجة لفريقها بعد ذلك بست دقائق عندما أرسلت الكرة إلى الشباك مباشرة بعد أن ردت حارسة البرازيل ركلة الجزاء التي نفذتها عقب تعرضها للعرقلة في منطقة الجزاء.

وأضافت فورد الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي بعد مرور نصف ساعة من وقت المباراة ثم أحرزت دي فانا الهدف الثالث، وأحرزت كاترينا جوري الهدف الرابع للمنتخب الأسترالي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بينما حمل الهدف الخامس توقيع فورد في الدقيقة 68.

وأكملت سام كير السداسية الأسترالية بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى.

وهذا هو أول لقب للمنتخب الأسترالي منذ فوزه ببطولة آسيا في الصين في 2010.

وفي طريقه للقب فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الأميركي بطل العالم للمرة الأولى كما فاز على اليابان 4-2.