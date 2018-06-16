الأزمة التجارية مع الصين تثير قلق المزارعين الأميركيين

نيويورك (أ ف ب)

يعيش المزارعون في المناطق الريفية التي صوتت بكثافة لصالح الرئيس دونالد ترامب في أجواء من القلق والخوف المتزايد نتيجة تجدد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وعلقت مجموعة الضغط «المزارعون المؤيدون للتبادل الحر» بأن «الأمر لم يعد نظريا بالنسبة إلى المزارعين الأميركيين بل بات مصدر قلق فعلي»، ما يعكس الشعور بالعجز العام إزاء القرارات التي تصدر عن واشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الجمعة رسوما جمركية جديدة على ما قيمته 50 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وردت بكين على الفور بسلسلة إجراءات مضادة تشمل خصوصا منتجات زراعية.

تقول جايمي بيير التي تزرع الصويا مع زوجها في ولاية مينيسوتا إضافة إلى الذرة واللفت والقمح والبرسيم بأسف «كنا أصلا في وضع صعب ويزيد كل هذا الغموض حول التجارة من التوتر».