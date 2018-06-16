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عمليات التجديد وفق أعلى معايير مقاومة الحريق

«إعمار»: إعادة افتتاح «العنوان وسط المدينة» قريباً
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تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018

يوسف العربي (دبي)

تقترب شركة إعمار العقارية من إعادة افتتاح الشقق المخدمة في فندق «العنوان وسط المدينة» الذي تعرض لحريق قبيل احتفالات رأس السنة لعام 2016، بحسب كارولين جان هوستن، المدير العام للفندق الذي شرع في استقبال النزلاء مطلع الشهر الحالي.

وأكدت هوستن، لـ «الاتحاد» أنه تم تطوير المبنى وفقاً للوائح والمبادئ التوجيهية من قبل السلطات المعنية، كما تم إجراء جميع الاختبارات اللازمة لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة.

وأضافت هوستن، أنه جارٍ العمل على افتتاح صالة «Neos» في الطابق 63 والمطلة على النافورة وبرج خليفة بمنطقة وسط مدينة دبي، مشيرة إلى إضافة المزيد من الفعاليات والمزايا لنزلاء وزوار الفندق.

وأوضحت أن فندق «العنوان وسط المدينة» بدأ في استقبال الحجوزات للمرة الأولى منذ نشوب الحريق مطلع شهر مايو الماضي، فيما يستقبل الفندق الآن النزلاء من مختلف أنحاء العالم.

واستكملت شركة إعمار العقارية أعمال الصيانة الشاملة والتجديد الكامل لفندق «العنوان وسط المدينة» الذي يتضمن 63 طابقاً، ويضم 220 غرفة وجناحاً، متنوعة المساحات والتصاميم. ... المزيد
     
 

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