«إعمار»: إعادة افتتاح «العنوان وسط المدينة» قريباً

يوسف العربي (دبي)

تقترب شركة إعمار العقارية من إعادة افتتاح الشقق المخدمة في فندق «العنوان وسط المدينة» الذي تعرض لحريق قبيل احتفالات رأس السنة لعام 2016، بحسب كارولين جان هوستن، المدير العام للفندق الذي شرع في استقبال النزلاء مطلع الشهر الحالي.

وأكدت هوستن، لـ «الاتحاد» أنه تم تطوير المبنى وفقاً للوائح والمبادئ التوجيهية من قبل السلطات المعنية، كما تم إجراء جميع الاختبارات اللازمة لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة.

وأضافت هوستن، أنه جارٍ العمل على افتتاح صالة «Neos» في الطابق 63 والمطلة على النافورة وبرج خليفة بمنطقة وسط مدينة دبي، مشيرة إلى إضافة المزيد من الفعاليات والمزايا لنزلاء وزوار الفندق.

وأوضحت أن فندق «العنوان وسط المدينة» بدأ في استقبال الحجوزات للمرة الأولى منذ نشوب الحريق مطلع شهر مايو الماضي، فيما يستقبل الفندق الآن النزلاء من مختلف أنحاء العالم.