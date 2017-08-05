سانتوس يطلب حصته من صفقة نيمار

ريو دي جانيرو (د ب أ)

كشف نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، الذي بدأ فيه نيمار مسيرته الاحترافية، أنه يأمل في الحصول على «شريحة» من الصفقة القياسية لانتقال النجم البرازيلي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضح نادي سانتوس لصحيفة «فوليا دي ساو باولو» أنه يأمل في الحصول على نسبة 4% من قيمة صفقة انتقال نيمار «25 عاماً» البالغة 222 مليون يورو «263 مليون دولار»، وذلك نظير تدريب اللاعب منذ أن كان عمره 12 عاماً وحتى عمر الـ21 عاماً.

وقال كريستيانو كاوس محامي النادي البرازيلي في تصريحاته للصحيفة «سانتوس» لديه بالطبع نصيب في اللاعب. وقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي الدولية بذلك في حالات أخرى مماثلة.

وكان نادي أوساسونا الإسباني، الذي شهد بداية المسيرة الاحترافية للإسباني خافي مارتينيز، قد رفع دعوى قضائية ليحصل بالفعل على 800 ألف يورو، بعد أن انتقل اللاعب من أتلتيك بيلباو إلى بايرن ميونيخ الألماني في صفقة قيمتها 40 مليون يورو. وذكر نادي سانتوس أنه نظراً لأن الصفقة حسمت بالفعل بدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد نيمار مع برشلونة، فمن المفترض أن يتدخل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لتوضيح الأمور. وكان نادي سانتوس، الذي يقع مقره بالقرب من ساو باولو، قد استفاد بالفعل بشكل كبير من صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة في عام 2013، والتي تردد أن قيمتها بلغت 5. 83 مليون يورو.