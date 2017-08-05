سانتوس يطلب حصته من صفقة نيمار

ريو دي جانيرو (د ب أ)
كشف نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، الذي بدأ فيه نيمار مسيرته الاحترافية، أنه يأمل في الحصول على «شريحة» من الصفقة القياسية لانتقال النجم البرازيلي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضح نادي سانتوس لصحيفة «فوليا دي ساو باولو» أنه يأمل في الحصول على نسبة 4% من قيمة صفقة انتقال نيمار «25 عاماً» البالغة 222 مليون يورو «263 مليون دولار»، وذلك نظير تدريب اللاعب منذ أن كان عمره 12 عاماً وحتى عمر الـ21 عاماً.
وقال كريستيانو كاوس محامي النادي البرازيلي في تصريحاته للصحيفة «سانتوس» لديه بالطبع نصيب في اللاعب. وقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي الدولية بذلك في حالات أخرى مماثلة.
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