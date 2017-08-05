عجمان يواجه مصفوت ودياً

عجمان(الاتحاد)

يستضيف فريق عجمان اليوم نظيره مصفوت في لقاء ودي، ضمن تحضيراتهما المشتركة استعدادا للموسم الجديد، حيث يسعى «البرتقالي» لمواجهة التحدي الذي ينتظره في دوري المحترفين، بينما يتطلع مصفوت إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود لدوري الكبار، خاصة مع ضم النادي لمجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة. وأكد سليمان حسن، مدرب مصفوت أن المباراة خطوة لتجهيز الفريق قبل المغادرة إلى معسكر مقدونيا، موضحاً أن هناك تطوراً إيجابياً في مستوى الفريق بعد وديتي العروبة والظفرة.

وكشف سليمان حسن عن رغبة ناديه في مواجهة حتا الذي يقيم معسكره الإعدادي في مقدونيا، مضيفاً في الوقت نفسه أنه يسعى لخوض تجارب قوية خلال المعسكر.