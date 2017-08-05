النصر يترقب إنصاف «الفيفا» في قضية خمينيز

مراد المصري (دبي)

كشف محمد علي الغيثي، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم والمدير التنفيذي بالإنابة، أن «العميد» رفض مساومات النادي العربي القطري خلال الأيام الماضية، واشترط استلام المبلغ بالكامل نظير صفقة انتقال اللاعب لويس خمينيز، وذلك مع عدم إيفاء النادي القطري بالمطلوب مع انتهاء المهلة المحددة من لجنة العقوبات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس، وهو ما يضع العربي في وضع بالغ الحرج.

وأوضح الغيثي أن النصر صبر طويلاً على العربي القطري الذي تعاقد مع خيمينيز الصيف الماضي، ولم يقم بدفع المبلغ المستحق، ثم ماطل كثيراً رغم محاولات التواصل معه، ولم يهتم بالمهلة الزمنية الأولى التي حددها الفيفا، فيما حاول بعد طول انتظار وفي الأيام الأخيرة أن يساومنا على المبلغ وطريقة دفعه، وهو ما رفضناه تماماً، حيث تتمسك إدارة شركة النصر لكرة القدم بحفظ حقوق النادي بالكامل، دون تهاون مع النادي القطري الذي رفض الالتزام بحقوقنا وتجاهلها مراراً وتكراراً.

وأكد الغيثي أن النصر يتابع الأمور عبر فريقه القانوني بالتواصل مع الفيفا، ويسعى للوصول إلى حل يناسبه بالمقام الأول للحصول على المستحقات، وقال: تركيزنا لا يتعلق بفرض عقوبات على النادي القطري من جانب الفيفا، لكن تجاهل العربي الغريب ومحاولتهم الضعيفة في الأيام الماضية تجعلنا نتمسك بموقفنا دون تراجع.

وكانت لجنة العقوبات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، حددت مهلة للنادي العربي القطري انتهت أمس، لسداد الأموال المستحقة عليه لنادي النصر نظير انتقال اللاعب لويس خمينيز العام الماضي، والتي تبلغ 700 ألف يورو مضافاً إليها 5% رسوم تكاليف القضية، إلى جانب 89 ألف فرانك فرنسي، تم فرضها كعقوبة أولوية على الفريق القطري الأسبوع الماضي.

ودون أي مبرر رفض العربي دفع الأموال المستحقة عليه لنادي النصر طوال عام كامل، ثم لم يلتزم بالقرار الأول لدفع المبلغ خلال شهر يونيو الماضي، وواصل السير على نفس المنوال دون التزام بالقرارات الملزمة، بما يضعه حالياً في مهب الرياح، خصوصاً أن لديه سجلاً حافلاً بالشكاوى والعقوبات لدى الفيفا.