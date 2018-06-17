تاريخ الصحافة العبرية من التأسيس إلى التلاشي

ساسي جبيل (تونس)

استعرض منتدى الفكر التونسي بمدينة أريانة بالعاصمة تونس، تاريخ الصحافة العبرية منذ ظهورها، بصدور أول صحيفة عبرية العام 1878 تحت اسم «العمالة التونسية»، إلى غاية احتجابها تباعاً ثم تلاشيها العام 1940 مع احتلال ألمانيا النازية لتونس العام 1942 وتعرض اليهود لنظام العمل الإجباري.

وقدم المحاضر في التاريخ المعاصر محمد العربي السنوسي صفحات من تاريخ الصحافة العبرية بتونس، وخاصة ازدهارها وثراءها بين عامي 1904 و1913 بصدور نحو 850 عنواناً تناول واقع الطائفة اليهودية والسجالات التي شهدها المجتمع التونسي في ظل الاستعمار الفرنسي آنذاك، وخاصة تحليلها لتوجهات يهود تونس خلال النصف الأول من القرن العشرين السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومواقفهم من قضايا الاستعمار والاندماج في المجتمع والصهيونية وتقسيم فلسطين والحرب العالمية وغيرها من القضايا التي شغلت العالم في تلك الفترة.

يقول السنوسي «لقد عرفت الصحافة العبرية في تونس ثلاث مراحل أساسية: مرحلة التأسيس قبل الاستعمار الفرنسي العام 1978 بصدور أول صحيفة عبرية «العمالة التونسية» وبعض العناوين الأخرى التي تناولت الحياة اليومية ليهود تونس منقولة بالأحرف العبرية حيث تحدثت عن المسلخ اليهودي، وعن الخصومات حول تسيير الصناديق الخيرية والمستشفى اليهودي والصراع بين الطوائف اليهودية المحلية والوافدة.

أما المرحلة الثانية فشهدت العصر الذهبي للصحافة العبرية بظهور العديد من العناوين أوائل القرن العشرين عقب إلغاء الضمان المالي الذي كان شرطاً لإنشاء الصحف حيث ظهرت الصحف المتخصصة والمجلات وبرزت التوجهات السياسية بوضوح، ومنها المواقف من الحركة الصهيونية على غرار مجلة «قول صهيون» العام 1913 وظهرت كذلك لأول مرة الصحافة العبرية الهزلية المحترفة، قبل أن تعيش الصحافة العبرية عموماً، في مرحلة ثالثة، انحداراً وتحتجب الصحف العبرية تباعاً لتتلاشى بشكل كامل تقريباً مع احتلال ألمانيا النازية لتونس العام 1942».

وبحسب السنوسي يمكن القول «إن التراث العبري في تونس ظل مجهولًا ومتروكاً لأعوام رغم أنه يشكل ثروة وثائقية يمكن الاستعانة بها لتحليل توجهات يهود تونس، مع مجيء الحماية (الاستعمار) أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات التي كانت تربط الطائفة اليهودية بمكونات المجتمع التونسي في تلك الفترة والمشاكل الداخلية والعلاقات القائمة بينها».