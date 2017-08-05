الشارقة (الاتحاد)

بدأ فريق كرة الصالات بنادي الشارقة الاستعداد للموسم الجديد بحضور جميع اللاعبين، في ظل رؤية مجلس إدارة النادي بأن يحقق الفريق نتائج لافتة خلال الموسم الرياضي.

وأكد علي الأميري مدير إدارة الألعاب الجماعية ومشرف فريق كرة قدم الصالات بالنادي، لموقع النادي، أن مجلس إدارة النادي سوف يدعم فريق الصالات في مسيرته للموسم الجديد، وأن الفريق يمثل مكانة كبيرة على رقعة الفرق الرياضية في الكيان الجديد.

وأشار إلى أن جميع لاعبي الشارقة والشعب يخوضون فترة الإعداد، التي بدأت على صالة نادي الشارقة يوم الثلاثاء الماضي استعداداً للموسم الجديد، تحت شعار «الكيان الواحد»، مؤكداً أن جميع اللاعبين من الشارقة والشعب هم أسرة واحدة وأبناء الإمارة الباسمة.

ولفت الأميري إلى أن جميع اللاعبين ملتزمون بتعليمات الإدارة، وأن الحديث عن رفض بعض لاعبي الشعب تمثيل الكيان الجديد هو كلام عار عن الصحة، ويمثل إشاعة تنطوي على معلومات مغلوطة، كما أكد مشرف كرة قدم الصالات، أن الجهاز الفني بقيادة نبيل عاشور، هو من يحدد قائمة الفريق، الذي يخوض مباريات الموسم الجديد، وذلك مع نهاية فترة الإعداد.