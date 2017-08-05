الظفرة يبحث استعادة اللياقة في جوجن

بافاريا (الاتحاد)

دشن لاعبو الظفرة مرحلة الحصص التدريبية في المعسكر الحالي في مدينة باد جوجن بمقاطعة بافاريا الألمانية، بعد راحة قصيرة حصل عليها الفريق بعد ساعات من وصول البعثة إلى مقر المعسكر وسط أجواء كبيرة من التفاؤل، بما يمكن أن يحققه الفريق في المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الفترة الماضية.

كما شارك اللاعب سعيد الكثيري في الحصة التدريبية الأولى بعد انتهاء ارتباطه رسمياً مع العين في 31 يوليو الماضي، ليمثل الإضافة المطلوبة مع بقية اللاعبين بفضل الخبرة الميدانية الجيدة من خلال مشواره الناجح مع أندية عدة في دوري الخليج العربي.

وحرص المدرب محمد قويض وجهازه المعاون على إجراء تدريبات الإطالة للاعبين، لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما قطعوا ساعات طويلة في الرحلة بالطائرة من أبوظبي إلى مدينة باد جوجن، على أن يتم التركيز خلال المرحلة الحالية علي التدريبات البدنية لفترتين في محاولة لتعزيز الجاهزية المطلوبة للاعبين، خصوصاً وأن التجمع الداخلي كان محطة مهمة للإعداد البدني، إلى جانب اللقاء الودي أمام فريق مصفوت الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وأشاد سالم حسن الهلالي، مشرف الظفرة بالتجاوب اللافت من اللاعبين مع توجيهات الجهاز الفني في المعسكر الحالي، وقال: الأجواء الحالية تشير إلى حالة كبيرة من التفاؤل لدعم نجاح المعسكر والعودة إلى الدولة بأفضل حالة من الجاهزية البدنية والفنية، خصوصاً في ظل الجهود الكبيرة من مجلس الإدارة وشركة كرة القدم لتوفير جميع المعطيات، التي تقود الفريق إلى واقع أفضل من الأداء البدني والتحضير القوي من خلال المباريات الودية المقررة في المعسكر مع أندية عدة من دوري الخليج العربي وأوروبا.

وبدوره أكد اللاعب سعيد الكثيري أهمية المرحلة التي تنتظره مع الظفرة في الموسم الجديد، وذلك في ظل الرغبة الكبيرة في إظهار أفضل ما يملك لتحقيق الإضافة المطلوبة مع جهود بقية اللاعبين، وقال: إدارة النادي سعت في الفترة الماضية إلى دعم الفريق بالعناصر الجيدة من المواطنين والأجانب، مضيفاً أن الظفرة يملك الإمكانات التي تمنحه فرصة المنافسة على أفضل النتائج في الموسم الجديد.