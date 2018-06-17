دراسات دولية لمدربي اليد في سبتمبر

رضا سليم (دبي)

خاطب اتحاد اليد أندية اللعبة بالدعوة الموجهة للاتحاد لحضور دورة المدربين التي ستقام الشهر المقبل في سلوفينيا والمفتوحة لجميع المدربين، على أن تتحمل الأندية جميع نفقات السفر والإقامة، في الوقت الذي بدأ الاتحاد للترتيب لإقامة دراسات دولية للمدربين سبتمبر المقبل قبل افتتاح الموسم الجديد، على أن تكون بالتعاون مع مركز إعداد القادة، ويحاضر فيها عدد من المحاضرين الدوليين، ويسمح الاتحاد لجميع المدربين من مواطنين ومقيمين بالمشاركة فيها.

يبدأ موسم الرجال بكأس الإمارات 14 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي الأول من ديسمبر، بعدها ينطلق الدوري 7 ديسمبر ويستمر حتى 5 مارس 2019، فيما حدد الاتحاد موعد السوبر بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي دبي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 21 سبتمبر، والفائز يلتقي مع بطل السوبر البحريني في لقاء السوبر الإماراتي البحريني 5 أكتوبر المقبل، فيما تقام كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة 15 مارس 2019 وتنتهي 14 أبريل 2019، بينما آخر بطولات الموسم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تنطلق 19 أبريل وتنتهي 11 مايو 2019. ويشهد الموسم الجديد للرجال تغييرات كثيرة على مستوى المدربين واللاعبين الأجانب، حيث ستلجأ أغلب الأندية لتغيير مدربيها ومحترفيها، في مقدمتهم الشارقة الذي تعاقد مع الجزائري صالح بوشكريو بدلاً من المدرب المصري وليد عبدالكافي، فيما تعاقد مع المصري علي زين بديلاً للاعب التونسي سليم الهدوي، وانضم التونسي وليد بن عمر مدرب الجزيرة إلى النصر لقيادة العميد في الموسم الجديد، ولم تتضح بعد تعاقدات بقية الأندية مع المدربين واللاعبين الأجانب والتي لا تزال في طور المفاوضات، بالإضافة إلى الظهور الأول للفرق الثلاثة الجديدة الظفرة والوحدة وبني ياس، والثلاثة سيكون لهم وجوه جديدة من المدربين والأجانب، وأيضاً على مستوى اللاعبين المواطنين.