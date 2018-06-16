زوارق أبوظبي تتحفز للظفر بلقب الفورمولا2

أبوظبي (الاتحاد)

يدخل فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 اليوم تحدياً صعباً وقوياً عندما يخوض السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام في في مدينة بألبورج، وسط مشاركة قوية وكبيرة لنجوم الرياضة من مختلف دول أوروبا، ويشارك كل من راشد القمزي وراشد الطاير من أجل تحقيق المراكز الأولى والفوز في المنافسة لكي تظل فرص المنافسة على لقب الموسم قائمة.

وكان راشد القمزي بالزورق رقم 1 قد أحرز المركز الرابع في الجولة الافتتاحية، ويسعى للعودة مجددا إلى منصات التتويج وتحسين مركزه في الترتيب العام للبطولة، فيما لم يوفق الطاير في الوصول إلى مركز متقدم في الجولة الماضية.

ومن المقرر مشاركة عشرين زورقا فقط في السباق الرئيسي ويتصدر الترتيب العام للبطولة حتى الآن زورق الإيطالي ألبرتو كامبراتو برصيد 20 نقطة ويأتي في المركز الثاني الألماني ستيفان هاجز برصيد 15 نقطة وثالثا الليتواني إدجراس برصيد 12 نقطة وراشد القمزي رابعا برصيد 9 نقاط.

ويعد فريق أبوظبي حامل لقب البطولة أحد أفضل الفرق المشاركة حاليا في تحدي الفورمولا بالإضافة إلى امتلاكه فرصة كبيرة من أجل الفوز بلقب البطولة للمرة الثانية.

وشدد ناصر الظاهري رئيس بعثة الفريق في الدنمارك وراديو مان راشد القمزي على أهمية التعويض في هذه الجولة عما خسره الفريق من نقاط مهمة في جولة الافتتاح، وقال: يجب أن نحقق الفوز ونصل للمراكز الأولى، وخاصة أننا أهدرنا ذلك في الجولة الماضية، وصلنا لأفضل تعبئة وإعداد قبل انطلاق السباق، نتطلع الوصول للمنصة في السباق اليوم، متسابقونا بخير وجاهزون للتحدي وتحقيق الانتصار.