هدوء بريف حمص الشمالي بعد هدنة جديدة

عواصم (وكالات)
دخل وقف لإطلاق النار بمناطق الريف الشمالي لمحافظة حمص، حيز التنفيذ منتصف نهار أمس بالتوقيت المحلي، في إطار اتفاق بين الجيش الروسي وفصائل المعارضة المسلحة «المعتدلة» تم التوصل إليه بوساطة مصرية، لإقامة منطقة ثالثة «لخفض التوتر» بالبلاد المضطربة، تشمل 84 مدينة وبلدة، وتعد أكثر من 147 ألف نسمة. فيما أكد المرصد السوري أن الهدوء ساد المنطقة مباشرة بعد بدء تنفيذ الاتفاق الذي يستثني «داعش» و«النصرة»، مستشهداً بمدينتي تلبيسة والرستن ومنطقة الحولة والبلدات والقرى بريفها. من جهتها، حذرت الولايات المتحدة من «عواقب وخيمة» إذا سيطر إرهابيو «هيئة تحرير الشام» المعروفة «بالنصرة» سابقاً، على محافظة إدلب في ضوء الهجوم الشرس الأخير الذي شنته الجبهة ضد جماعة «أحرار الشام» وبسطها السيطرة على الشريط الحدودي قبالة الأراضي التركية، قائلة إن هذا سيجعل من الصعب إثناء روسيا عن استئناف القصف الذي توقف مؤخراً ويعرض «مستقبل شمال سوريا لخطر كبير».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايفور كوناتشنكوف في بيان أمس، أن وقف إطلاق النار الذي أبرم بموجب اتفاق تم التفاوض حوله بالقاهرة في 31 يوليو المنصرم بين العسكريين الروس وفصائل المعارضة المعتدلة في ريف حمص الشمالي، لا يشمل «داعش» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً). وأوضح كوناتشنكوف أن جولة مفاوضات القاهرة توجت بالتوصل إلى اتفاق بشأن طريقة عمل منطقة تخفيف التوتر الثالثة التي تشمل 84 مدينة وبلدة بريف حمص الشمالي. وأشار إلى أن المعارضة المعتدلة تعهدت، بطرد جميع الفصائل المرتبطة بهذين التنظيمين من مناطق سيطرتها بمحافظة حمص، وكذلك بإعادة فتح جزء من طريق حمص-حماة.
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وهذه ثالث منطقة «لخفض التوتر» بعد المنطقتين اللتين اقيمتا في يوليو الماضي في جنوب غرب سوريا قرب الحدود الأردنية، والغوطة الشرقية بريف دمشق. ومن المقرر إعلان منطقة رابعة في إدلب بموجب اتفاق أستانا برعاية روسيا وايران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. ويتضمن الاتفاق 14 بنداً تنص أيضاً على «تثبيت الخط الواقعي لتماس الأطراف المتنازعة» بشكل غير قابل للتغيير خلال فترة وقف الأعمال القتالية. كما تقضي بالزام المعارضة على منع عودة «النصرة» و«داعش» للمنطقة أو ظهورهما فيها إضافة إلى محاربة فكرهما «ثقافياً وعسكرياً».
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إلى ذلك، أكد «تيار الغد» السوري المعارض الذي أسسه أحمد الجربا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني، ومقره القاهرة، مساهمته في إنجاز الاتفاق الجديد برعاية مصرية وضمانة روسية. وأوضح التيار أن الاتفاق ينص على «الوقف الفوري للقصف الجوي والبري، وكافة العمليات القتالية الأخرى، وعدم تقدم قوات أي طرف باتجاه الأراضي التي يسيطر عليها الطرف الآخر ضمن خطوط فصل متفق عليها ضمن الاتفاق».