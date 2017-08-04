«الهلال» توزع مساعدات على المحتاجين في عتق

شبوة (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمديرية عتق عاصمة محافظة شبوة في إطار حملتها الإنسانية والجهود الإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات على أكثر من صعيد لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وخلال عملية التدشين أوضح رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية بمحافظة شبوة أن توزيع هذه المساعدات الإغاثية يأتي من أجل تلبية احتياجات الأهالي وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية والإنسانية كافة ولسد الفجوة الغذائية بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة وتلبيةً لاحتياجات السكان من المواد الغذائية؛ نظرا لشحها في ظل عدم توفر السيولة المالية لشرائها لدى الأسر المحتاجة. وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ستبذل قصارى جهدها خلال الفترة القائمة لإمداد يد العون وتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للدفع بعجلة التنمية في المحافظات المحررة بما فيها محافظة شبوة. وأكد حرص الهيئة مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستمر لتصل إلى كافة المحتاجين بمختلف مديريات المحافظة وفقا لخطط ومراحل توزيع، يعمل وفقها فريق الهلال الأحمر الإماراتية بشبوة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، تجسيداً لروح الأخوة بين البلدين الشقيقين. وعبر وكيلا محافظة شبوة الشيخ علي محسن السليماني والشيخ ناصر محمد القميشي عن عظيم اعتزازهما بالمواقف الصادقة لدولة الإمارات تجاه أبناء شبوة ومالها من دورٍ كبير في تأصيل الروابط الأخوية العميقة بين أبناء البلدين، مشيرين إلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية وما ستساهم فيه من تخفيف لمعاناة الفقراء والمحتاجين المستهدفين من مراحل توزيع المساعدات الغذائية بالمحافظة. وأعرب المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بهذه اللفتة الإنسانية، مشيدين بدولة الإمارات حكومةً وشعباً لجهودها المبذولة في عمليات الإغاثة المستمرة لأبناء المحافظة.

حضر التدشين، وكيل محافظة شبوة الأستاذ فهد سالم الطوسلي، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحق صالح عبدالعزيز ومدير عام شرطة المحافظة العميد عوض مسعود الدحبول وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية وجمعٌ غفير من المواطنين والمستفيدين.