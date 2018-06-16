الهاتريك الأول في المونديال رونالدو قمة الإبداع



تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018 موسكو (الاتحاد) في أجمل مباريات اليوم الثاني لمونديال روسيا، قاد كريستيانو رونالدو البرتغال للتعادل مع إسبانيا 3-3 مساء أمس باستاد فيشت في القمة الأولى بالمونديال، ضمن المجموعة الثانية، بدأ رونالدو بالتسجيل أولاً لأبطال أوروبا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، وتعادل دييجو كوستا لإسبانيا في الدقيقة 24. وعاد رونالدو ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 44 ، ورد كوستا من جديد بهدف التعادل في الدقيقة 55، وتبعه ناتشو بالهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 58، وقبل النهاية بدقيقتين سجل رونالدو الهاتريك الأول في المونديال والتعادل للبرتغال من ركلة مباشرة .