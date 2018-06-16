رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة المغرب والجزائر والسودان بعيد الفطر

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وعبدالعزيز بو تفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد.