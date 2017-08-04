22% يفضلون الإمارات وألمانيا وطناً بديلاً

تحرير الأمير ( دبي )

كشفت نتائج استطلاع «صوت اللاجئين السوريين الشباب»، الذي أجرته شركة «بي أس بي ريسيرش» العالمية، أن الإمارات وألمانيا جاءتا في مقدمة البلدان المرغوبة كوطن بديل للشباب السوريين في ظل الظروف السياسية الراهنة، وذلك بنسبة 22% لكل منهما، وجاءت كندا كوطن بديل مختار بنسبة 27%, تلتها الولايات المتحدة بنسبة 23%, ثم فرنسا بنسبة 14%, ثم المملكة المتحدة بنسبة 13%.

وكشفت نتائج الاستطلاع المكمل لاستطلاع أصداء بيرسون مارستيلر السنوي التاسع لرأي الشباب العربي 2017، أن 50 % من اللاجئين السوريين الشباب ينوون العودة إلى الوطن بانتهاء الحرب وخروج «داعش».

400 مقابلة

وأجرت شركة الأبحاث العالمية«بي اس بي ريسيرتش»400 مقابلة حية مع سوريين ينتمون للفئة العمرية( 18 - 24 عاماً) من الجنسين، بنسب متساوية، ممن يعيشون في مخيمات ومناطق اللاجئين في الأردن ولبنان.