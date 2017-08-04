  • الجمعة 12 ذي القعدة 1438هـ - 04 أغسطس 2017م

استطلاع «صوت اللاجئين السوريين الشباب»:

22% يفضلون الإمارات وألمانيا وطناً بديلاً
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 أغسطس 2017

تحرير الأمير ( دبي )

كشفت نتائج استطلاع «صوت اللاجئين السوريين الشباب»، الذي أجرته شركة «بي أس بي ريسيرش» العالمية، أن الإمارات وألمانيا جاءتا في مقدمة البلدان المرغوبة كوطن بديل للشباب السوريين في ظل الظروف السياسية الراهنة، وذلك بنسبة 22% لكل منهما، وجاءت كندا كوطن بديل مختار بنسبة 27%, تلتها الولايات المتحدة بنسبة 23%, ثم فرنسا بنسبة 14%, ثم المملكة المتحدة بنسبة 13%.

وكشفت نتائج الاستطلاع المكمل لاستطلاع أصداء بيرسون مارستيلر السنوي التاسع لرأي الشباب العربي 2017، أن 50 % من اللاجئين السوريين الشباب ينوون العودة إلى الوطن بانتهاء الحرب وخروج «داعش».

400 مقابلة

وأجرت شركة الأبحاث العالمية«بي اس بي ريسيرتش»400 مقابلة حية مع سوريين ينتمون للفئة العمرية( 18 - 24 عاماً) من الجنسين، بنسب متساوية، ممن يعيشون في مخيمات ومناطق اللاجئين في الأردن ولبنان.

 وأفاد 54% من المشاركين في الاستطلاع، الذي ركز على آمال وتطلعات ومخاوف الشباب السوريين، أن من غير المحتمل العودة إلى الوطن في ظل الظروف الحالية، فيما رجح 42% منهم إمكانية العودة، وأكد 4% عدم تيقنهم من الأمر.  وعن الظروف المشجعة على العودة، أفاد 47%« عند انتهاء الحرب»، فيما قرن العودة بخروج داعش 25%»، تلاها «تحسن الأوضاع الاقتصادية» بنسبة 8%، فيما جاء «رحيل بشار الأسد» بنسبة 7%. ... المزيد
     
 