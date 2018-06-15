الأمم المتحدة: أجزاء صواريخ أطلقت على السعودية مصدرها إيران

نيويورك (وكالات)

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ على السعودية صنع بعض من مكوناتها في إيران، ولكن من دون أن يُعرف متى أرسلت هذه الصواريخ إلى اليمن.

وفي التقرير الواقع في 14 صفحة يحيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مجلس الأمن الدولي علماً بأن شظايا خمسة صواريخ أطلقت منذ يوليو 2017 من اليمن على السعودية «لديها نفس الخصائص الأساسية لنوع من الصواريخ معروف أنه من صنع إيران»، ويضيف التقرير الذي تسلّمه مجلس الأمن الثلاثاء أن «بعض مكونات الشظايا صنعتها الجمهورية الإيرانية»، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان نقل هذه الصواريخ قد انتهك قيوداً أو عقوبات فرضتها الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولي الأمم المتحدة «لم يتمكنوا من تحديد متى يمكن أن تكون هذه الصواريخ أو بعض من أجزائها أو التكنولوجيا المتعلقة بها قد نقلت من إيران إلى اليمن».

وبسبب هذه المعلومات الناقصة يُعتبر هذا التقرير أقل شمولية من ذاك الذي أعدته في يناير هيئة خبراء أمميين منفصلة، وخلصت فيه إلى أن إيران انتهكت بالفعل حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على اليمن من خلال تزويدها المتمردين الحوثيين بطائرات مسيّرة من دون طيار وصواريخ بالستية.