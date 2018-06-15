عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصى وعلى حدود غزة

عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، غزة)

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك أمس، تحت حراب قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في المدينة المقدسة، وغصت ساحات المسجد الأقصى المبارك ومصلياته وأروقته بالمصلين الذين قدموا من عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.. ويهرع الفلسطينيون في كل عيد إلى المسجد الأقصى متحدين قوات الاحتلال ومعبرين عن وقوفهم في وجه مخططات تهويد المدينة.

وبعد انتهاء صلاة وخطبة العيد نظم عشرات الشبان وقفة في الأقصى مطالبين برفع العقوبات عن أهالي غزة، فيما تبادل الأهل والأصدقاء التهاني ووزعت الهدايا والسكاكر والبالونات على الأطفال، من قبل المهرجين الذين انتشروا في ساحات المسجد.

ومنعت قوات الاحتلال عشرات آلاف آخرين من المصلين من الوصول إلى الأقصى، خاصة أهالي الضفة الغربية من الشباب باستثناء بعض كبار السن، كما أدى عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدتهم قوات الاحتلال عن منطقة المسجد، ومعظمهم من الشباب والناشطين المرابطين في الأقصى ومن المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليومية. وعلت تكبيرات العيد لتهز المدينة وسط فرحة الأهالي.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أدى صلاة العيد في رام الله، على المضي في تطبيق التوصية الدولية بوضع «آلية حماية دولية» للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اعتبره «نصرا مؤزرا» للفلسطينيين.