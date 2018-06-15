أميركا تتعهد بإجراءات حازمة رداً على انتهاكات نظام الأسد

دمشق، واشنطن (وكالات)
قتل ستة مدنيين على الأقل في قصف كثيف نفذته قوات النظام أمس على محافظة درعا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ساعات من تهديد واشنطن دمشق باتخاذ «إجراءات صارمة» رداً على أي «انتهاك» لاتفاق خفض التصعيد في جنوب البلاد. ويشهد الجنوب السوري، ويضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وقفاً لإطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان منذ يوليو، بعدما أُدرجت المنطقة في محادثات أستانا برعاية روسية وإيرانية وتركية، كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا.
وأحصى المرصد أمس «مقتل ستة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين جراء قصف عنيف نفذته قوات النظام على بلدتين على الأقل» في ريف درعا الشمالي الغربي، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس فرانس، إن «هذه الحصيلة هي الأعلى» منذ إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، وتستقدم قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرتها، تمهيداً لعملية عسكرية وشيكة بحسب المرصد، في حال فشل مفاوضات تقودها روسيا.
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وكانت الولايات المتحدة وجهت أمس اتهامات لخمسة روس وثلاثة سوريين بانتهاك العقوبات الأميركية، من خلال إرسال وقود طائرات إلى سوريا، وغسل الأموال من خلال تحويلات مالية عبر النظام المالي الأميركي للدفع مقابل شحنات الوقود، وقالت الولايات المتحدة في عريضة اتهام سلمتها هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية، إن المتهمين استخدموا ناقلتين للمنتجات البترولية تملكهما ترانسبتروتشارت، وهي شركة مقرها روسيا لنقل شحنات وقود طائرات إلى سوريا. وقال جون سي. دميرس مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي في بيان «تهدف العقوبات الأميركية على سوريا والقرم إلى إحباط دعم سوريا للإرهاب، وسعيها لاستخدام أسلحة دمار شامل».