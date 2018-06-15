تعيين إسماعيل وصبحي مساعدين للسيسي وعبدالغفار مستشاراً

القاهرة (وكالات)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين كل من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدين للرئيس، وقرر السيسي تعيين شريف إسماعيل مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتعيين الفريق أول صدقي صبحي مساعداً للرئيس لشؤون الدفاع، وتعيين وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفّار مستشاراً له لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة قد أدت اليمين القانونية أمام السيسي أمس الأول، وقد تم تعيين مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء ووزيراً للإسكان، والفريق محمد زكي وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وعقب أدائه اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد محمود توفيق وزير الداخلية المصري الجديد اجتماعاً، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الراهنة، واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

وأشار توفيق إلى أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر في النجاحات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة.