الجبايات الحوثية.. الدفع أو التنكيل

سحر الشعبي (عدن)

لم تعد أزمة أهالي اليمن تقتصر على الانقلاب الحوثي، بل وجد اليمنيون أنفسهم مطالبين بتمويل الحرب التي تشنها الميليشيات عليهم، ففرض الحوثيون ضرائب وجمارك غير قانونية عليهم، وطالبوا التجار بدفع إتاوات وجبايات لصالح ما أطلقوا عليه «المجهود الحربي»، ووضعوا صناديق التبرعات الإجبارية في كل مكان، حتى في المقابر، ونتيجة للجبايات ارتفعت الأسعار في صنعاء، في حين أن الموظف أو العامل قد لا يتمكن من صرف راتبه لشهور، لتتفاقم معاناة التجار والمستهلكين معا، وإذا حاول أحدهم الاعتراض أو رفض دفع الإتاوات المفروضة، يكون مصيره السجن، بل إن بعض التجار ورجال الأعمال فضلوا الهروب من صنعاء، خوفاً من التنكيل بهم.

يقول عبد الباسط الشاجع، مدير مركز العاصمة الإعلامي في صنعاء، إن الحوثيين فرضوا إتاوات وجبايات على شريحة واسعة من التجار، ويتم تسجيل انتهاكات يومية ضد من يرفض دفع هذه الجبايات غير القانونية، فهناك بعض التجار ألقي بهم في السجون، وبعض رجال الأعمال محتجزون في في منازلهم إجبارياً، لأنهم رفضوا الابتزاز.

ويؤكد صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية: «ما من يوم يمر دون أن يأتي مسلحون تابعون لجماعة الحوثي يطالبوننا بدفع جبايات تحت مسميات متعددة منها «المجهود الحربي» أو دعم البنك المركزي، وخلال الفترة القليلة الماضية شنوا حملة جباية لتحصيل «رسوم اللوحات الضوئية»، والنتيجة لكل هذه الجبايات المتلاحقة، أصبح الكثير من التجار غير قادرين على الوفاء بالالتزامات الأساسية مثل إيجار المحل ومرتبات العمال.

وقال صاحب محل ذهب، إنه فضل إغلاق محله الذي كان يدر عليه دخلاً كبيراً بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعيشها اليمن بشكل عام وصنعاء بشكل خاص، فالتجار وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع مبالغ كبيرة تحت مسمى «دعم المجهود الحربي» بجوار تكاليف المحل والبضائع ورواتب العاملين والمساعدين، لتصبح التجارة في صنعاء نشاطاً خاسراً، بل إن الوضع الاقتصادي العام الذي يعانيه اليمنيون من تأخر الرواتب وضيق الحال، تسبب في حالة ركود لم تشهدها الأسواق اليمنية من قبل.