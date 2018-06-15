«الفراعنة».. أداء يخطف الإعجاب

إيكاترنبيرج (د ب أ)

نجح منتخب أوروجواي أخيراً، في فك عقدة لازمته طوال 48 عاماً، وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1 - صفر أمس، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا أمس الأول. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروجواي بذلك الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970.

ورغم الخسارة قدم «الفراعنة»عرضاً قوياً نال إعجاب الجميع ولعب حارس المرمى محمد الشناوي دوراً بطولياً في صفوف المنتخب المصري على ملعب إيكاترنبيرج، حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة من النجم لويس سواريز، وكذلك إدينسون كافاني، كانت كفيلة بفوز أكبر لمنتخب أوروجواي. وقدم المنتخب المصري أكثر من محاولة هجومية خطيرة في كل من شوطي المباراة، لكنه أخفق في هز الشباك في غياب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي أبقاه المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على مقعد البدلاء، رغم أنه أعلن تعافيه من إصابته في الكتف وجاهزيته للمشاركة. بينما نجح منتخب أوروجواي في انتزاع الفرصة التي أتيحت له في الثواني الأخيرة، ليحسم الفوز ويحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساوياً مع نظيره الروسي الذي تغلب على السعودية 5 - صفر أمس الأول في المباراة الافتتاحية. وكان آخر انتصار سابق لمنتخب أوروجواي في مبارياته الافتتاحية بالمونديال، في بطولة عام 1970 عندما تغلب على الكيان الصهيوني 2 - صفر. أما المنتخب المصري، فلا يزال يبحث عن الانتصار الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، لكنه قدم أداءً مرضياً في مباراته الأولى بالبطولة التي غاب عنها طوال 28 عاماً، قبل أن يسجل مشاركته الثالثة في النهائيات. تميز منتخب مصر في الشوط الأول، بتنظيم وانضباط كبيرين، فعجز مدافعو ولاعبو وسط أوروجواي عن إيصال الكرات للنجمين كافاني وسواريز الذي أهدر أخطر فرص الشوط، بتسديدة أرضية يمينية قريبة إثر ركنية هزت الشباك الجانبي الأيمن لمرمى محمد الشناوي في الدقيقة 24. وفي الثاني، خرج لاعب وسط مصر طارق حامد مصاباً في الدقيقة 50، ودانت السيطرة لأوروجواي التي أهدر لها سواريز منفرداً أمام الشناوي في الدقيقة 73، وكافني الذي ارتدت ركلته الحرة القوية من القائم في الدقيقة 88. وفي الدقيقة 89، سجلت أوروجواي هدف الفوز من رأسية للمدافع خيمينيز إثر ضربة حرة، إذ قفز عالياً فوق محمد النني وأحمد حجازي وأرسلها في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الشناوي. وتلعب في الجولة الثانية مصر مع روسيا في سان بطرسبورج في 19 يونيو، وأوروجواي مع السعودية في 20 منه في روستوف أون دون.

كوبر حزين للخسارة وراضٍ عن الأداء

أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، رضاه عن أداء لاعبيه في المباراة، برغم حسرته على الهزيمة التي جاءت بهدف في الوقت القاتل، لكنه أشاد في الوقت نفسه بأداء لاعبيه.