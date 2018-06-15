«قرار» جريزمان يخطف الأضواء من «الدب الروسي» وافتتاحية المونديال

سان بطرسبرج (د ب أ)

برغم افتتاح المنتخب الروسي لفعاليات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا، بفوز ساحق 5 /‏‏‏ صفر، إلا أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد خطف الأضواء من الدب الروسي بإعلانه البقاء في ناديه الإسباني خلال الموسم المقبل.

وفي واقعة غير مسبوقة في عالم الكرة، أكد المهاجم الفرنسي الدولي، عبر مقطع فيديو، أنه سيظل في صفوف أتلتيكو الموسم المقبل.

وكشف جريزمان عن قراره بالبقاء في أتلتيكو الموسم المقبل، وذلك برغم الاهتمام القوي من برشلونة الإسباني لضمه من أتلتيكو عن طريق سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تبلغ 100 مليون يورو «116 مليون دولار».

وحمل المقطع المصور عنوان «القرار»، حيث أوضح من خلاله جريزمان كيفية تفكيره في الأمر والصراع الذي دار بين رغبته في الرحيل عن أتلتيكو، بحثاً عن ألقاب جديدة، والرغبة في البقاء بالفريق الذي انضم إليه في 2014 قادماً من ريال سوسييداد الإسباني.