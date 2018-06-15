نيجيريا وكرواتيا.. «المواجهة المتكافئة»

كاليننجراد (د ب أ)
يصطدم المنتخب النيجيري بنظيره الكرواتي اليوم، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.
وبرغم الفارق الكبير بين الفريقين في التصنيف العالمي للمنتخبات، والصادر عن الاتحاد الدولي «الفيفا»، تبدو المباراة بين الفريقين اليوم مواجهة متكافئة إلى حد بعيد، في ظل المستوى الذي قدمه كل من الفريقين خلال مسيرته في التصفيات المؤهلة للمونديال والإمكانات التي يتمتع بها كل منهما.
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ولكن نسور نيجيريا تصدروا المجموعة ببراعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، وبفارق خمس نقاط أمام المنتخب الزامبي صاحب المركز الثاني.
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