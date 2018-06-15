«نسور قرطاج» تحلق نحو فولجوجراد بطائرة خاصة

طارق الغديري (موسكو)

تحلق بعثة نسور قرطاج ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة من مطار فنوفكو بموسكو نحو مدينة فولجوجراد جنوب شرقي روسيا، استعداداً لخوض اللقاء الافتتاحي للمنتخب التونسي في المونديال أمام إنجلترا بعد غد، بملعب «فولجوجراد أرينا».

وتدوم الرحلة نحو ساعتين يتحول على إثرها الوفد التونسي مباشرة إلى مقر الإقامة في ضواحي المدينة، التي شهدت معركة «ستالينجراد» الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية، ويجري المنتخب التونسي تدريبين، استعداداً لمواجهة إنجلترا، الأول سينطلق في السادسة من مساء اليوم في ملعب تدريبات فرعي، بينما يقام الثاني غداً على أرضية الملعب الرئيسي للمباراة، وينطلق في نفس توقيت المباراة الأولى لتونس في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد هشام بن عمران عضو الاتحاد التونسي، في تصريح لـ «الاتحاد» أن الوفد التونسي أرسل موفداً خاصاً إلى فولجوجراد، قبل يوم من وصول البعثة الرسمية للمدينة للتنسيق مع الفيفا واللجنة المحلية لتنظيم المونديال، من أجل إعداد إقامة نسور قرطاج في أفضل الظروف، من خلال تجهيز كل المسائل اللوجستية، وأهمها السكن والتنقل وتجهيز مكان ملائم للعمل للطاقمين الطبي والإداري وللطباخين في الأيام الثلاثة، التي سيقيم خلالها الوفد هناك.

أجرى المنتخب التونسي أمس الأول حصته التدريبية قبل الأخيرة في موسكو، وسط أجواء من التفاؤل والثقة بالنفس، وخصص نبيل معلول مدرب تونس التدريب لاختبار بعض الأفكار الفنية والتكتيكية من خلال إخضاع اللاعبين لتدريبات خاصة، مع أداء تدريبات تطبيقية جرب خلالها بعض الخطط على أرض الملعب، سواء على مستوى التحرك والتمركز عند البناء الهجومي، أو التمركز الدفاعي حتى يصل إلى تطبيق أسلوب لعب ناجح.