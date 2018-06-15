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تلقى تهنئة بوتين

تشيرتشيسوف: روسيا لم تقدم أداء استثنائياً
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تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018

موسكو (د ب أ)

قدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي أبلغ رد على المشككين، وكذلك المتخوفين إزاء مستوى الفريق، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن قدم انطلاقة هائلة في مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2018 المقامة على أرضه، لكنه استعرض تحليه بالتواضع مؤكدا أنه لم يتم إنجاز أي شيء بعد.

واستهل المنتخب الروسي مشواره في المونديال بفوز كبير على نظيره السعودي 5 / صفر، في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب استاد«لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو.

وحالف التوفيق مدرب المنتخب الروسي خلال المباراة، بعد أن سجل البديل دينيس تشيريشيف، الذي شارك في الدقيقة 24، ثنائية في الدقيقتين 43 و91 وسجل البديل الآخر أرتيم دزيوبا، الذي شارك في الدقيقة 70، هدفا للفريق بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

ولكن طوال زمن المباراة وبعدها، بدا تشيرتشيسوف هادئا كما كان عليه الحال في الأيام القليلة الماضية، رغم الضغوط الكبيرة والتشكيك الذي واجهه والفريق الروسي.

فقد خاض المنتخب الروسي البطولة، بعد سبع مباريات متتالية لم يحقق خلالها أي انتصار، وإنما تعادل فقط مع نظيره التركي 1 / 1، وخسر أمام نظيره النمساوي، وهو ما دفع الكثيرين، ومن بينهم الرئيس بوتين إلى إبداء المخاوف من احتمالات خروج الفريق بشكل مهين من دور المجموعات في أول مونديال يقام على أرضه. ... المزيد
     
 

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