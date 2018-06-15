تشيرتشيسوف: روسيا لم تقدم أداء استثنائياً

موسكو (د ب أ)

قدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي أبلغ رد على المشككين، وكذلك المتخوفين إزاء مستوى الفريق، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن قدم انطلاقة هائلة في مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2018 المقامة على أرضه، لكنه استعرض تحليه بالتواضع مؤكدا أنه لم يتم إنجاز أي شيء بعد.

واستهل المنتخب الروسي مشواره في المونديال بفوز كبير على نظيره السعودي 5 / صفر، في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب استاد«لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو.

وحالف التوفيق مدرب المنتخب الروسي خلال المباراة، بعد أن سجل البديل دينيس تشيريشيف، الذي شارك في الدقيقة 24، ثنائية في الدقيقتين 43 و91 وسجل البديل الآخر أرتيم دزيوبا، الذي شارك في الدقيقة 70، هدفا للفريق بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

ولكن طوال زمن المباراة وبعدها، بدا تشيرتشيسوف هادئا كما كان عليه الحال في الأيام القليلة الماضية، رغم الضغوط الكبيرة والتشكيك الذي واجهه والفريق الروسي.